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Недействительность брака: основания и правовые последствия

19:48, 13 октября 2023
Право на обращение в суд с иском о признании брака недействительным имеют супруга или супруг, другие лица, права которых нарушены в связи с регистрацией этого брака.
Недействительность брака: основания и правовые последствия
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в г. Киев разъяснило вопрос недействительности брака и напомнило о правовых последствиях.

Ведомство отмечает, что обязательное условие регистрации брака - свободное и независимое взаимное волеизъявление супругов. Это подтверждает их намерение создать семью на основании заключения брака. Несоблюдение этого условия предполагает недействительность брака.

Недействителен брак:

- зарегистрирован с лицом, одновременно находящимся в другом зарегистрированном браке.

- зарегистрирован между лицами, являющимися родственниками прямой линии родства, а также между родными братом и сестрой.

- зарегистрирован с лицом, признанным недееспособным.

Право на обращение в суд с иском о признании брака недействительным имеют супруга или супруг, другие лица, права которых нарушены в связи с регистрацией этого брака:

- родители, опекун, попечитель ребенка, опекун недееспособного лица, прокурор, орган опеки и попечительства, если в защите нуждаются права и интересы ребенка, лица, признанного недееспособным, или лица, дееспособность которого ограничена.

- расторжение брака, смерть жены или супруга не являются препятствием для признания брака недействительным.

Если брак расторгнут по решению суда, иск о признании его недействительным может быть предъявлен только после отмены решения суда о расторжении брака.

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:

Недействительный брак, а также брак, признанный недействительным по решению суда, не является основанием для возникновения у лиц, между которыми он был зарегистрирован, прав и обязанностей супругов, а также прав и обязанностей, установленных супругами другими законами Украины.

- Если в течение недействительного брака лица приобрели имущество, оно считается принадлежащим им на праве общей долевой собственности. Размер частиц каждого из них определяется в соответствии с их участием в приобретении этого имущества своим трудом и средствами.

- Если лицо получало алименты от того, с кем состояло в недействительном браке, сумма уплаченных алиментов считается полученной без достаточного правового основания и подлежит возврату, но не более чем за последние три года.

- Лицо, поселившееся в жилом помещении другого лица в связи с регистрацией с ним недействительного брака, не получило права на проживание в нем и может быть выселено.

- Лицо, которое в связи с регистрацией недействительного брака изменило свою фамилию, считается именуемой этой фамилией без достаточного правового основания.

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