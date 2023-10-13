70% навчальних закладів в Україні мають перевірені укриття – ДСНС

За словами представника ДСНС, така кількість сховищ дозволяє забезпечити захист 57% учасників освітнього процесу.

Джерело фото: Укрінформ

Лише 70% або 19,7 тисячі навчальних закладів в Україні мають перевірені сховища для забезпечення захисту учнів, слухачів та викладацького складу.

Про це повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький, пишуть на медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center.

За його словами, така кількість сховищ дозволяє забезпечити захист 57% учасників освітнього процесу.

«Це означає, що з загальної кількості закладів освіти 70% можуть працювати в офлайн режимі, але деякі будуть працювати в декілька змін, тому що не зможуть укрити повну розрахункову кількість учнів, викладачів, інших учасників освітнього процесу одномоментно в укриттях», - зазначив представник відомства.

Також ми повідомляли, що ДСНС створює єдину інформаційну систему укриттів.

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