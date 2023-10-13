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Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

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Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

13:34, 13 жовтня 2023
Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.
Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду
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Матір двох неповнолітніх дітей, що переїхала з Маріуполя та отримала 8000 грн через програму єПідтримка, не маючи на це права, засудили до позбавлення волі на рік із іспитовим строком.

Про такий свій обвинувальний вирок від 6 жовтня 2023 року розповів Карлівський районний суд Полтавської області. Суд акцентував на тому, що жінка не мала права отримувати ці гроші і її дії є суспільно небезпечними, бо вона залишила місце реєстрації у 2021 році, а не у 2022 році.

Як зазначив суд у вироку по цій справі 531/3/23, «під час розгляду справи судом встановлено, що мешканка м. Маріуполь, Донецької області, будучи громадянином України, залишила разом із двома своїми неповнолітніми дітьми місце їх постійного проживання та реєстрації ще у червні 2021 року, тобто  до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України. З того часу вона почала постійно проживати без реєстрації на території Карлівської громади Полтавської області. Зв’язку між цим переїздом та початком збройного конфлікту і подальшою тимчасовою окупацією частини територій Донецької області не було.

В той же час, у жінки виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, які виплачуються внутрішньо переміщеним особам. З цією метою вона за допомогою мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» зареєструвала себе та одну із своїх доньок в Єдиній інформаційній базі внутрішньо переміщених осіб. Ця подія відбулася внаслідок повідомлення завідомо неправдивих відомостей про себе та членів своєї родини та послугувала підставою для виплати їй відповідної допомоги від держави у загальній сумі 8 000 гривень, які громадянка отримала незаконно».

Суд повідомляє, що на момент розгляду справи обвинувачена добровільно відшкодувала державі завдану шкоду.

Отже, за результатами розгляду справи судом жінку визнано винною у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно, та призначено їй покарання у виді позбавлення волі на строк один рік із подальшим звільненням від відбування призначеного покарання з випробуванням із іспитовим строком на один рік.

Таким чином, як зазначає суд, протягом іспитового строку вона буде зобов’язана періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом Олегом Горецьким. Горецькому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив його від відбування призначеного покарання із іспитовим строком 3 роки.

Автор: Наталя Мамченко

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