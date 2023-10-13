Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Мать двух несовершеннолетних детей, которая переехала из Мариуполя и получила 8000 грн через программу єПідтримка, не имея на это права, приговорили к лишению свободы на год с испытательным сроком.

О таком своем обвинительном приговоре от 6 октября 2023 года рассказал Карловский районный суд Полтавской области. Суд акцентировал на том, что женщина не имела права получать эти деньги и ее действия общественно опасны, поскольку она покинула место регистрации в 2021 году, а не в 2022 году.

Как отметил суд в приговоре по этому делу 531/3/23, «при рассмотрении дела судом установлено, что жительница г. Мариуполь, Донецкой области, будучи гражданкой Украины, оставила вместе с двумя своими несовершеннолетними детьми место их постоянного проживания и регистрации еще в июне 2021 года, то есть до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. С этого времени она стала постоянно проживать без регистрации на территории Карловской общины Полтавской области. Связи между этим переездом и началом вооруженного конфликта и последующей временной оккупацией части территорий Донецкой области не было.

В то же время у женщины возник преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, выплачиваемыми внутренне перемещенным лицам. С этой целью она с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг «Портал Дія» зарегистрировала себя и одну из своих дочерей в Единой информационной базе внутренне перемещенных лиц. Это событие произошло в результате сообщения заведомо ложных сведений о себе и членах своей семьи и послужило основанием для выплаты ему соответствующей помощи от государства в общей сумме 8 000 гривен, которые гражданка получила незаконно».

Суд сообщает, что на момент рассмотрения дела обвиняемая добровольно возместила государству нанесенный ущерб.

Следовательно, по результатам рассмотрения дела судом женщина признана виновной в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном повторно, и назначено ей наказание в виде лишения свободы на срок один год с последующим освобождением от отбывания назначенного наказания с испытанием с испытательным сроком на один год.

Таким образом, как отмечает суд, в течение испытательного срока она будет обязана периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и адвокатом Олегом Горецким. Горецкому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании ст. 75 УК Украины суд освободил его от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 года.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.