70% учебных заведений в Украине имеют проверенные укрытия – ГСЧС

По словам представителя ГСЧС, такое количество укрытий позволяет обеспечить защиту 57% участников образовательного процесса.

Источник фото: Укринформ

Только 70% или 19,7 тысяч учебных заведений в Украине имеют проверенные укрытия для обеспечения защиты учеников, слушателей и преподавательского состава.

Об этом сообщил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий, пишут на медийной площадке Сил обороны, которая координируется Минобороны, Military Media Center.

По его словам, такое количество укрытий позволяет обеспечить защиту 57% участников образовательного процесса.

«Это означает, что из общего количества учебных заведений 70% могут работать в оффлайн режиме, но некоторые будут работать в несколько смен, потому что не смогут укрыть полное расчетное количество учеников, преподавателей, других участников образовательного процесса одномоментно в укрытиях», - отметил представитель ведомства.

Также мы сообщали, что ГСЧС создает единую информационную систему укрытий.

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