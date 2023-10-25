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  1. В Україні

Чоловік повідомив на «102» про фейкове вбивство: тепер йому загрожує до 2 років позбавлення волі

08:29, 25 жовтня 2023
Черкащанин повідомив у поліцію, що вбив дружину.
Чоловік повідомив на «102» про фейкове вбивство: тепер йому загрожує до 2 років позбавлення волі
Фото: mke.ee
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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю за фактом неправдивого повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 28-річний жашківчанин зателефонував на спеціальну лінію «102» Національної поліції України та від імені іншої особи повідомив про умисне вбивство ним своєї дружини, достовірно знаючи, що це неправда.

«У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали про небезпечний дзвінок під час війни: ВС підтвердив вирок чоловіку за неправдиве повідомлення про мінування.

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