Мужчина сообщил на «102» о фейковом убийстве: теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы

Черкащанин сообщил в полицию, что убил жену.

Фото: mke.ee

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю за ложное сообщение в орган досудебного расследования об уголовном правонарушении.

Как сообщили в Черкасской областной прокуратуре, 28-летний житель Жашкова позвонил на специальную линию «102» Национальной полиции Украины и сообщил от имени другого человека, что умышленно убил свою жену, зная наверняка что это неправда.

«Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали об опасном звонке во время войны: ВС подтвердил приговор мужчине за ложное сообщение о минировании.

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