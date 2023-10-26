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  1. В Україні

У Дніпровському районі Києві поліцейські виявили в сумці чоловіка гранату

22:40, 26 жовтня 2023
Слідчо-оперативна група вилучила з місця події гранату РГО та запал до неї.
У Дніпровському районі Києві поліцейські виявили в сумці чоловіка гранату
Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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Столичні дільничні офіцери поліції виявили у чоловіка бойову гранату. Як розповіли у відділі комунікації поліції Києва, вибухонебезпечний предмет знаходився в особистих речах чоловіка.

Так, під час патрулювання території району дільничні офіцери Дніпровського управління поліції підійшли до компанії чоловіків поблизу однієї із багатоповерхівок. Один з відпочиваючих помітно занервував, пишуть у поліції.

Як розповів дільничний офіцер поліції, чоловік спершу відмовлявся показати вміст своєї сумки:

«Коли справа дійшла до поверхневої перевірки особистих речей, то чоловік  повідомив, що на дні його сумки лежить бойова граната. Ми одразу викликали на місце події вибухотехніків та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, а чоловіка доставили до управління поліції.

Зловмисником виявився уродженець Хмельниччини, 1982 року народження, який не зміг пояснити, звідки у нього вибухонебезпечний пристрій і з якою метою він його зберігав».

Слідчо-оперативна група вилучила з місця події гранату РГО та запал до неї. Речові докази поліцейські направили на відповідну експертизу. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

«Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває», – зазначив дільничний офіцер.

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