У Дніпровському районі Києві поліцейські виявили в сумці чоловіка гранату

Слідчо-оперативна група вилучила з місця події гранату РГО та запал до неї.

Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Столичні дільничні офіцери поліції виявили у чоловіка бойову гранату. Як розповіли у відділі комунікації поліції Києва, вибухонебезпечний предмет знаходився в особистих речах чоловіка.

Так, під час патрулювання території району дільничні офіцери Дніпровського управління поліції підійшли до компанії чоловіків поблизу однієї із багатоповерхівок. Один з відпочиваючих помітно занервував, пишуть у поліції.

Як розповів дільничний офіцер поліції, чоловік спершу відмовлявся показати вміст своєї сумки:

«Коли справа дійшла до поверхневої перевірки особистих речей, то чоловік повідомив, що на дні його сумки лежить бойова граната. Ми одразу викликали на місце події вибухотехніків та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, а чоловіка доставили до управління поліції.

Зловмисником виявився уродженець Хмельниччини, 1982 року народження, який не зміг пояснити, звідки у нього вибухонебезпечний пристрій і з якою метою він його зберігав».

Слідчо-оперативна група вилучила з місця події гранату РГО та запал до неї. Речові докази поліцейські направили на відповідну експертизу. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

«Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває», – зазначив дільничний офіцер.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.