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Київський метрополітен отримав 60 вагонів із Варшави, фото

16:02, 26 жовтня 2023
Столична підземка отримала останню партію вагонів як технічну допомогу від Польщі.
Київський метрополітен отримав 60 вагонів із Варшави, фото
Джерело фото: КМДА
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Київ отримав 60 вагонів в рамках допомоги від колег польських колег із Варшави. Останній поїзд із вагонів серії № 81, виведених з експлуатації варшавським метрополітеном, вже прибув до Комунального підприємства «Київський метрополітен», – повідомили в КМДА.

Поступовий транспорт цих вагонів тривав сім місяців, як повідомлено зазначеним підприємством.

Зараз фахівці метрополітену активно проводять технічну оцінку кожного вивезеного поїзда. Важливо відзначити, що 80% рухомого складу, який курсує на лініях київського метро, виготовлено ще в радянські часи і аналогічний до вагонів, що використовуються у варшавському метрополітені. Ці вагони мають необхідне обладнання для проведення своєчасного та належного обслуговування рухомого складу столичного метро.

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