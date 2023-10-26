В Днепровском районе Киеве полицейские обнаружили в сумке мужчины гранату

Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия гранату РГО и запал к ней.

Источник фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Столичные участковые офицеры полиции обнаружили у мужчины боевую гранату. Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, взрывоопасный предмет находился в личных вещах мужчины.

Так, во время патрулирования территории района участковые офицеры Днепровского управления полиции подошли к компании мужчин вблизи одной из многоэтажек. Один из отдыхающих заметно занервничал, пишут в полиции.

Как рассказал участковый офицер полиции, мужчина сначала отказывался показать содержимое своей сумки:

«Когда дело дошло до поверхностной проверки личных вещей, мужчина сообщил, что на дне его сумки лежит боевая граната. Мы сразу вызвали на место происшествия взрывотехников и следственно-оперативную группу территориального подразделения, а мужчину доставили в управление полиции.

Злоумышленником оказался уроженец Хмельнитчины, 1982 года рождения, который не смог объяснить, откуда у него взрывоопасное устройство и с какой целью он его хранил».

Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия гранату РГО и запал к ней. Вещественные доказательства полицейские направили на соответствующую экспертизу. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По этому факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», – отметил участковый офицер.

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