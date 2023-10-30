У Києві на Кільцевій дорозі загорівся автомобіль

У Києві поліцейські ліквідували загоряння в автомобілі Volvo, з-під капота якого йшов густий дим, а водій власними силами намагався загасити пожежу. Інцидент трапився у неділю, 29 жовтня, під час патрулювання на Кільцевій дорозі.
Про це розповіли у Патрульній поліції столиці.
Інспектори за допомогою вогнегасника спільними зусиллями з водієм змогли ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав.
Водій розповів патрульним, що під час руху побачив дим з-під капота, після чого зупинився та почав гасити вогонь.
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