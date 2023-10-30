В Киеве на Окружной дороге загорелся автомобиль

Патрульные и водитель совместными усилиями смогли ликвидировать возгорание.

Источник фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве полицейские ликвидировали возгорание в автомобиле Volvo, из-под капота которого шел густой дым, а водитель собственными силами пытался потушить пожар. Инцидент произошел в воскресенье, 29 октября, во время патрулирования на Окружной дороге.

Об этом рассказали в Патрульной полиции столицы.

Инспекторы с помощью огнетушителя совместными усилиями с водителем смогли ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Водитель рассказал патрульным, что во время движения увидел дым из-под капота, после чего остановился и стал тушить огонь.

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