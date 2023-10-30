Надо привыкнуть к мысли, что Европе может угрожать война – Министр обороны Германии

Министр обороны Борис Писториус призвал изменить отношение в обществе к войне и возможных военных конфликтов.

По мнению Министра обороны Германии Бориса Писториуса, Европе может угрожать война. Об этом он заявил в эфире телеканала «ZDF», пишет «Укринформ».

Он призвал изменить отношение в обществе к войне и возможных военных конфликтов.

«Нужна смена менталитета; в армии это уже происходит, … но мы нуждаемся в этом также во всем обществе, в политике… Мы снова должны привыкнуть к мнению, что Европе может угрожать война», — сказал политик.

Германия, по его словам, должна быть способна защитить себя, это касается как Бундесвера, так и общества.

В то же время, добавил глава Минобороны, Германия сделает все в ближневосточном конфликте, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

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