Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

Статус поліцейського сам по собі автоматично не забезпечує особі права на отримання додаткової винагороди, - Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок щодо умов отримання поліцейським додаткової винагороди під час дії воєнного стану в державі.

100% українських державних службовців є україномовними – НАДС

У НАДС зазначили, що всі держслужбовці мають сертифікати про підтвердження рівня володіння мовою.

Чоловік без згоди жінки надав у борг народному депутату 536 тисяч доларів США, - що вирішила Велика Палата Верховного Суду

ВП ВС відповіла на питання, чи може бути визнаний недійсним договір позики на суму, яка виходить за межі дрібного побутового правочину, укладений одним із подружжя без згоди іншого з подружжя на його укладення.

Спочатку класифікація посад, а потім нова схема посадових окладів – НАДС

У НАДС розповіли про стратегічну помилку в підходах до класифікації посад державної служби та визначення схеми посадових окладів.

  1. У світі

Треба звикнути до думки, що Європі може загрожувати війна – Міністр оборони Німеччини

12:35, 30 жовтня 2023
Міністр оборони Борис Пісторіус закликав змінити ставлення у суспільстві до війни та можливих військових конфліктів.
Треба звикнути до думки, що Європі може загрожувати війна – Міністр оборони Німеччини
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На думку Міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса Європі може загрожувати війна. Про це він заявив в ефірі телеканалу «ZDF», пише «Укрінформ».

Він закликав змінити ставлення у суспільстві до війни та можливих військових конфліктів.

«Потрібна зміна менталітету; в армії це вже відбувається, … але ми потребуємо цього також в усьому суспільстві, в політиці… Ми знову повинні звикнути до думки, що Європі може загрожувати війна», — сказав політик.

Німеччина, за його словами, повинна бути здатна захистити себе, це стосується як Бундесверу, так і суспільства.

Водночас додав глава Міноборони, Німеччина зробить все у близькосхідному конфлікті, щоб не допустити подальшої ескалації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області