Треба звикнути до думки, що Європі може загрожувати війна – Міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Борис Пісторіус закликав змінити ставлення у суспільстві до війни та можливих військових конфліктів.

На думку Міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса Європі може загрожувати війна. Про це він заявив в ефірі телеканалу «ZDF», пише «Укрінформ».

Він закликав змінити ставлення у суспільстві до війни та можливих військових конфліктів.

«Потрібна зміна менталітету; в армії це вже відбувається, … але ми потребуємо цього також в усьому суспільстві, в політиці… Ми знову повинні звикнути до думки, що Європі може загрожувати війна», — сказав політик.

Німеччина, за його словами, повинна бути здатна захистити себе, це стосується як Бундесверу, так і суспільства.

Водночас додав глава Міноборони, Німеччина зробить все у близькосхідному конфлікті, щоб не допустити подальшої ескалації.

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