Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може Сенат самостійно «додати» Україну до пакету допомоги США, якщо Палата представників буде пропонувати розділити підтримку для Ізраїлю та України

Якщо Сенат змінює текст закону, він повинен повернутися до Палати представників для узгодження.

ВККС та ГРД поки що важко знайти спільну мову: що відомо напередодні відновлення оцінювання суддів

ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.

Умови отримання держслужбовцем категорії «А» шести посадових окладів у разі припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно умов реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури

Позивач посилався на те, що право Міністра оборони щодо відкликання його з посади начальника відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури не узгоджується з вимогами Закону про прокуратуру в частині дотримання гарантій незалежності прокурора.

Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

  1. В Україні

Порядок прийняття рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів: роз’яснення

07:21, 31 жовтня 2023
Податкова оприлюднила роз’яснення для органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій щодо порядку прийняття рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів.
Порядок прийняття рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів: роз’яснення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків оприлюднило роз’яснення для органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій щодо порядку прийняття рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на виконання Закону України від 11 квітня 2023 року № 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно». Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Рішення органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів (далі – Рішення) є однією з підстав для застосування особливостей оподаткування платою за землю, податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та екологічним податком (далі – Податки) під час дії воєнного стану в Україні.  

Згідно з пунктом 12.3 ст.12 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування, Рішення мають право приймати відповідні військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації (далі – органи виконавчої влади).

Всі прийняті Рішення набирають чинності відповідно до вимог частини 5 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Плата за землю (земельний податок та/або орендна плата)

Рішення щодо конкретної земельної ділянки, прийняте на підставі заяви платника податків до органу місцевого самоврядування або виконавчої влади про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами, є умовою для звільнення від оподаткування земельних ділянок, непридатних для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (п.п. 283.2 ст. 283, п. 283-1.3 ст. 283-1, п. 288.8 ст. 288).

Відповідно до Рішення визначається період звільнення від оподаткування, зокрема початком цього періоду є перше число місяця, на який припадає дата прийняття Рішення.

Рішення приймається за довільною формою, проте обов’язковими умовами, визначеними п.п. 12.3.7 п. 12.3 ст. 12 Кодексу, є:

обов’язкове зазначення кадастрових номерів всіх земельних ділянок, щодо яких прийнято Рішення;

Рішення може прийматися на період не більше ніж до кінця поточного календарного року, в якому було подано заяву платника податків.

Для цілей забезпечення ефективного адміністрування Податків, у т.ч. плати за землю, для ідентифікації «пільгових» об’єктів оподаткування, у Рішеннях щодо кожної земельної ділянки мають бути зазначені такі дані:

кадастровий номер;

площа;

власник/землекористувач або орендар земельної ділянки державної або комунальної власності (податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта найменування (юридичної особи, відокремленого підрозділу) або ПІБ (фізичної особи).

Щодо кожного прийнятого Рішення контролюючим органам за місцезнаходженням земельних ділянок надається інформація в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, протягом 10 календарних днів з дня прийняття відповідного Рішення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Згідно з п.п. 69.22 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу Рішення приймаються стосовно об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, у тому числі їхніх часток, які внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно) та підлягають відновленню шляхом поточного ремонту.

Органи місцевого самоврядування або виконавчої влади мають право:

встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у розмірі, меншому за розмір, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;

звільняти від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам за місцем розташування об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу копії прийнятих рішень щодо:

встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі, меншому за розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;

звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єктів нерухомого майна, що зазнали незначних пошкоджень внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Такі рішення приймаються за довільною формою, проте додатки до рішення щодо прийнятих ставок із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, рекомендовано складати за формою додатка 3 до Порядку та форми надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1330.

Кодексом передбачено щоквартальне надання до контролюючих органів копій прийнятих рішень. Водночас автоматизація процесів адміністрування Податків, у т.ч. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вимагає наявності у контролюючих органів інформації у електронному вигляді, зокрема у форматі Word та/або Excel.

Враховуючи зазначене, рекомендується органам місцевого самоврядування або виконавчої влади надавати до контролюючих органів не тільки копії прийнятих рішень, а й електронну форму цих рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва