Порядок принятия решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и сборов: разъяснение

Налоговая обнародовала разъяснения для органов местного самоуправления, военных администраций и военно-гражданских администраций о порядке принятия решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и сборов.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками обнародовало разъяснения для органов местного самоуправления, военных администраций и военно-гражданских администраций относительно порядка принятия решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов на исполнение Закона Украины от 11 апреля 2023 г. года № 3050-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличаемое от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество». Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Рішення органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів (далі – Рішення) є однією з підстав для застосування особливостей оподаткування платою за землю, податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та екологічним податком (далі – Податки) під час дії воєнного стану в Україні.

Згідно з пунктом 12.3 ст.12 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування, Рішення мають право приймати відповідні військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації (далі – органи виконавчої влади).

Всі прийняті Рішення набирають чинності відповідно до вимог частини 5 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Плата за землю (земельний податок та/або орендна плата)

Рішення щодо конкретної земельної ділянки, прийняте на підставі заяви платника податків до органу місцевого самоврядування або виконавчої влади про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами, є умовою для звільнення від оподаткування земельних ділянок, непридатних для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (п.п. 283.2 ст. 283, п. 283-1.3 ст. 283-1, п. 288.8 ст. 288).

Відповідно до Рішення визначається період звільнення від оподаткування, зокрема початком цього періоду є перше число місяця, на який припадає дата прийняття Рішення.

Рішення приймається за довільною формою, проте обов’язковими умовами, визначеними п.п. 12.3.7 п. 12.3 ст. 12 Кодексу, є:

обов’язкове зазначення кадастрових номерів всіх земельних ділянок, щодо яких прийнято Рішення;

Рішення може прийматися на період не більше ніж до кінця поточного календарного року, в якому було подано заяву платника податків.

Для цілей забезпечення ефективного адміністрування Податків, у т.ч. плати за землю, для ідентифікації «пільгових» об’єктів оподаткування, у Рішеннях щодо кожної земельної ділянки мають бути зазначені такі дані:

кадастровий номер;

площа;

власник/землекористувач або орендар земельної ділянки державної або комунальної власності (податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта найменування (юридичної особи, відокремленого підрозділу) або ПІБ (фізичної особи).

Щодо кожного прийнятого Рішення контролюючим органам за місцезнаходженням земельних ділянок надається інформація в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, протягом 10 календарних днів з дня прийняття відповідного Рішення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Згідно з п.п. 69.22 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу Рішення приймаються стосовно об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, у тому числі їхніх часток, які внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання/використання за цільовим призначенням (відповідно) та підлягають відновленню шляхом поточного ремонту.

Органи місцевого самоврядування або виконавчої влади мають право:

встановлювати ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у розмірі, меншому за розмір, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;

звільняти від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам за місцем розташування об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу копії прийнятих рішень щодо:

встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі, меншому за розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певного типу об’єктів нерухомого майна, що сплачується на відповідній території;

звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єктів нерухомого майна, що зазнали незначних пошкоджень внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Такі рішення приймаються за довільною формою, проте додатки до рішення щодо прийнятих ставок із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, рекомендовано складати за формою додатка 3 до Порядку та форми надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1330.

Кодексом передбачено щоквартальне надання до контролюючих органів копій прийнятих рішень. Водночас автоматизація процесів адміністрування Податків, у т.ч. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вимагає наявності у контролюючих органів інформації у електронному вигляді, зокрема у форматі Word та/або Excel.

Враховуючи зазначене, рекомендується органам місцевого самоврядування або виконавчої влади надавати до контролюючих органів не тільки копії прийнятих рішень, а й електронну форму цих рішень.

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