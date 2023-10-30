Будут ли выборы в Дії: в Минцифры ответили

Для этого необходимо решение парламента и Центральной избирательной комиссии, а также проведение интеграции «Дії» с реестром избирателей, говорят в Минцифры.

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Возможность проведения выборов в Украине через приложение «Дія» в настоящеее время не обсуждается. Для этого необходимо решение парламента и Центральной избирательной комиссии, а также проведение интеграции «Дії» с реестром избирателей.

Об этом заявил вице-премьер, Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью «РБК-Украина».

«Для этого нужно начать новые крупные организационные проекты», - отметил Федоров.

По словам Министра, в настоящее время в приложении действительно развивают опросы.

«Идеально, если, например, мы могли бы использовать подобные инструменты для выборов в Совет правосудия, чтобы избирать членов наблюдательных советов в рамках реформы образования, которые будут выбирать ректоров и так далее», - подчеркнул он.

Глава Министерства цифровой трансформации подытожил, что есть много других инструментов, где можно использовать прямую электронную демократию.

Напомним, Владимир Зеленский ответил, в каком случае будет баллотироваться на второй президентский срок.

Ранее мы писали, что Президент отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

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