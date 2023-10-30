Чи будуть вибори у Дії: у Мінцифри відповіли

Для цього потрібно рішення парламенту та Центральної виборчої комісії, а також проведення інтеграції «Дії» з реєстром виборців, кажуть у Мінцифри.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Можливість проведення виборів в Україні через застосунок «Дія» наразі не обговорюється. Для цього потрібно рішення парламенту та Центральної виборчої комісії, а також проведення інтеграції «Дії» з реєстром виборців.

На цьому наголосив віце-прем'єр, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Для цього потрібно почати нові великі організаційні проекти», - зазначив Федоров.

За словами Міністра, наразі в застосунку дійсно розвивають опитування.

«Ідеально, якщо, наприклад, ми могли б використовувати подібні інструменти для виборів до Ради правосуддя, щоб обирати членів наглядових рад в рамках реформи освіти, які будуть обирати ректорів і так далі», - наголосив він.

Очільник Міністерства цифрової трансформації підсумував, що є багато інших інструментів, де можна використовувати пряму електронну демократію.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, у якому випадку балотуватиметься на другий президентський термін.

Раніше ми писали, що Президент наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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