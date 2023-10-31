Очікував жертву у лісосмузі поблизу залізничних колій: на Київщині затримали ґвалтівника

Зловмисником виявився 62-річний чоловік з Чернігівщини.

В селі Кучаків Бориспільського району Київської області у лісосмузі поблизу залізничних колій чоловік зґвалтував жінку, передає пресслужба поліції Київської області.

50-річна місцева мешканка прямувала на залізничну станцію, як до неї ззаду підійшов зловмисник. Під погрозою застосування насильства, нападник зґвалтував потерпілу.

Правоохоронцям вдалося швидко встановити обставини злочину та особу, яка його вчинила.

«Правоохоронці затримали 62-річного підозрюваного з Чернігівщини та помістили до ізолятора тимчасового тримання», - повідомляють у поліції

За фактом зґвалтування, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, слідчі повідомили про підозру зловмиснику (ч. 1 ст. 152 КК). Подальшу його долю вирішить суд.

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