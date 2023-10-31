Ожидал жертву в лесополосе возле железнодорожных путей: в Киевской области задержали насильника

В селе Кучаков Бориспольского района Киевской области в лесополосе у железнодорожных путей мужчина изнасиловал женщину, передает пресс-служба полиции Киевской области.
50-летняя местная жительница направлялась на железнодорожную станцию, как к ней сзади подошел злоумышленник. Под угрозой применения насилия нападавший изнасиловал потерпевшую.
Правоохранителям удалось быстро установить обстоятельства преступления и совершившего его лицо.
«Правоохранители задержали 62-летнего подозреваемого с Черниговщины и поместили в изолятор временного содержания», - сообщают в полиции.
По факту изнасилования, по процессуальному руководству Бориспольской окружной прокуратуры, следователи сообщили о подозрении злоумышленнику (ч. 1 ст. 152 УК). Дальнейшую его судьбу решит суд.
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