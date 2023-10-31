Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів

Комісія ще не затвердила нові форми документів для участі у конкурсі до апеляційних судів.

Замість соцвиплат людям з інвалідністю пропонують надавати послугу з облаштування робочого місця, - міністр соцполітики пояснила деталі

На всіх соціальних виплат не вистачить, бо міжнародна підтримка має властивість вичерпуватися, і до повоєнної відбудови мають бути залучені всі, - міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, чому настав час змінювати підходи до пільг від держави.

У Вищій раді правосуддя знаходяться 12 366 скарг на суддів

З них, 2 800 скарг – це скарги на одних і тих же суддів з одних і тих же підстав.

«Збирай речі та їдь до себе у Донецьк» — адвокат грубо не погодився з вимогою судді та отримав проблеми

Суддя звинуватила львівського адвоката у розпалюванні національної ворожнечі.

Депутати пропонують провести ротацію військовослужбовців

Верховній Раді пропонують зобов’язати командування здійснювати ротацію особового складу у повному складі у разі перебування особового складу підрозділу у зоні бойових дій понад 90 діб або зазнання санітарних втрат підрозділом понад 30% від штатної чисельності особового складу підрозділу.

  1. В Україні

Оподаткування операцій з продажу та обміну об’єктів нерухомого майна: НПУ оновила таблицю

16:06, 31 жовтня 2023
Податковий орган надає безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства.
Оподаткування операцій з продажу та обміну об’єктів нерухомого майна: НПУ оновила таблицю
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Нотаріальна палата України оновила Таблицю, яка регламентує порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, подільного об’єкта незавершеного будівництва та відступлення прав за договором купівлі-продажу неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості.

Актуалізація проведена з урахуванням діючого Податкового кодексу України та відповідно до інструкцій Державної податкової служби України, відображених у Листі, що надійшов від ДПС.

Згідно із пунктом 172.5 статті 172 Податкового кодексу України, сума податку, пов'язана з операціями продажу або обміну нерухомим майном, неподільним об'єктом незавершеного будівництва / майбутнім об'єктом нерухомості, має бути визначена та сплачена самостійно за допомогою банків, небанківських надавачів платіжних послуг або емітентів електронних грошей. Ця обов'язковість стосується осіб, які здійснюють продаж або обмін нерухомістю з іншими фізичними особами.

Сума податку має бути сплачена особою, яка продає або обмінює нерухомість, неподільний об'єкт незавершеного будівництва / майбутній об'єкт нерухомості, до моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу або обміну.

Крім того, якщо особа раніше була власником об'єкта нерухомості, неподільного об'єкта незавершеного будівництва / майбутнього об'єкта нерухомості, а це майно було передано іншому власнику внаслідок рішення суду про зміну власника та перехід права власності, то фізична особа зобов'язана включити відповідний дохід від такого відчуження у свою річну податкову декларацію.

Згідно з пунктом 52.1 статті 52 Податкового кодексу України, платники податків мають право звертатися до податкового органу з запитаннями щодо застосування податкових та законодавчих положень у паперовій або електронній формі. Податковий орган зобов'язаний надати безоплатні індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування законодавства. Термін надання відповіді на податковий запит визначено у 25 календарних днів після отримання звернення.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва