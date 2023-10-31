Оподаткування операцій з продажу та обміну об’єктів нерухомого майна: НПУ оновила таблицю

Податковий орган надає безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства.

Нотаріальна палата України оновила Таблицю, яка регламентує порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, подільного об’єкта незавершеного будівництва та відступлення прав за договором купівлі-продажу неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості.

Актуалізація проведена з урахуванням діючого Податкового кодексу України та відповідно до інструкцій Державної податкової служби України, відображених у Листі, що надійшов від ДПС.

Згідно із пунктом 172.5 статті 172 Податкового кодексу України, сума податку, пов'язана з операціями продажу або обміну нерухомим майном, неподільним об'єктом незавершеного будівництва / майбутнім об'єктом нерухомості, має бути визначена та сплачена самостійно за допомогою банків, небанківських надавачів платіжних послуг або емітентів електронних грошей. Ця обов'язковість стосується осіб, які здійснюють продаж або обмін нерухомістю з іншими фізичними особами.

Сума податку має бути сплачена особою, яка продає або обмінює нерухомість, неподільний об'єкт незавершеного будівництва / майбутній об'єкт нерухомості, до моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу або обміну.

Крім того, якщо особа раніше була власником об'єкта нерухомості, неподільного об'єкта незавершеного будівництва / майбутнього об'єкта нерухомості, а це майно було передано іншому власнику внаслідок рішення суду про зміну власника та перехід права власності, то фізична особа зобов'язана включити відповідний дохід від такого відчуження у свою річну податкову декларацію.

Згідно з пунктом 52.1 статті 52 Податкового кодексу України, платники податків мають право звертатися до податкового органу з запитаннями щодо застосування податкових та законодавчих положень у паперовій або електронній формі. Податковий орган зобов'язаний надати безоплатні індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування законодавства. Термін надання відповіді на податковий запит визначено у 25 календарних днів після отримання звернення.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.