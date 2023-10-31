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Налогообложение операций по продаже и обмену объектов недвижимого имущества: НПУ обновила таблицу

16:06, 31 октября 2023
Налоговый орган предоставляет бесплатно индивидуальные налоговые консультации по вопросам практического применения отдельных норм налогового и другого законодательства.
Налогообложение операций по продаже и обмену объектов недвижимого имущества: НПУ обновила таблицу
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Нотариальная палата Украины обновила Таблицу, регламентирующую порядок налогообложения операций по продаже (обмену) объектов недвижимого имущества, неделимого объекта незавершенного строительства/будущего объекта недвижимости, делимого объекта незавершенного строительства и уступки прав по договору купли-продажи неделимого объекта незавершенного строительства/будущего объекта недвижимости.

Актуализация проведена с учетом действующего Налогового кодекса Украины и в соответствии с инструкциями Государственной налоговой службы Украины, отраженных в Письме, поступившем от ГНС.

Согласно пункту 172.5 статьи 172 Налогового кодекса Украины, сумма налога, связанная с операциями продажи или обмена недвижимым имуществом, неделимым объектом незавершенного строительства / будущим объектом недвижимости, должна быть определена и уплачена самостоятельно с помощью банков, небанковских поставщиков платежных услуг или эмитентов электронных денег. Эта обязательность касается лиц, осуществляющих продажу или обмен недвижимостью с другими физическими лицами.

Сумма налога должна быть уплачена лицом, которое продает или обменивает недвижимость, неделимый объект незавершенного строительства / будущий объект недвижимости, до момента нотариального удостоверения договора купли-продажи или обмена.

Кроме того, если лицо ранее было собственником объекта недвижимости, неделимого объекта незавершенного строительства / будущего объекта недвижимости, а это имущество было передано другому собственнику в результате решения суда о смене собственника и переходе права собственности, то физическое лицо обязано включить соответствующий доход от такого отчуждения в свою годовую налоговую декларацию.

Согласно пункту 52.1 статьи 52 Налогового кодекса Украины, налогоплательщики имеют право обращаться в налоговый орган с вопросами по применению налоговых и законодательных положений в бумажной или электронной форме. Налоговый орган обязан предоставить бесплатные индивидуальные налоговые консультации по вопросам практического применения законодательства. Срок предоставления ответа на налоговый запрос определен в 25 календарных дней после получения обращения.

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