Будут ли в ноябре применяться графики отключения света: ответ Минэнергетики

В Минэнергетики сообщили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Министерство энергетики Украины опровергло заявление одного из народных депутатов Украины о том, что в ноябре якобы будут применяться графики ограничений потребления электроэнергии.

В ведомстве сообщили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

«Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины.

Более того, сейчас в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления и потребностей в электроэнергии», - говорится в заявлении.

Также в министерстве энергетики отметили, что в настоящее время ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины.

В ведомстве обратили внимание на то, что информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны страны-террориста россии.

«Отмечаем: отключения возможны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования», - говорится в заявлении.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, ждать ли в этом году длительных отключений света.

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