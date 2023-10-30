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  1. В Украине

Отключение света может быть даже без обстрелов: в Раде рассказали, к чему готовиться украинцам

20:44, 30 октября 2023
Член парламентского Комитета по энергетике, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что плановые ограничения могут быть уже в ноябре.
Отключение света может быть даже без обстрелов: в Раде рассказали, к чему готовиться украинцам
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Отключение электроэнергии в Украине возможно уже в ноябре, даже без массированных российских атак на инфраструктуру. Об этом рассказал член парламентского Комитета по энергетике, народный депутат Сергей Нагорняк («Слуга народа») в интервью «Телеграфу».

«Вы знаете, даже если не будет никаких обстрелов ракетами и дронами, с большой вероятностью у нас будут ограничения. Могу предположить, что плановые ограничения будут уже в ноябре…», – сказал он.

Сергей Нагорняк отметил, отключения могут быть из-за дефицита генерации.

По его словам, благодаря тому, что сегодня остается солнечная погода, спасают солнечные панели. «Солнечные электростанции дают генерацию, и нам это позволяет не только обеспечивать себя, но даже в дневные часы экспортировать электроэнергию в Европу. В ночное время тоже, по причине того, что мы мало потребляем, у нас есть некоторый профицит», - заявил нардеп.

Он добавил, что с большой вероятностью с середины ноября в стране будет дефицит электричества.

«И даже желанным импортом мы его не перекроем. Я могу прогнозировать, что будут плановые отключения. Это даже при отсутствии обстрелов. Если будут обстрелы, тем более. Обстрелы мы ожидаем по балансирующим мощностям.

Если будут обстреливать подстанции «Укрэнерго» и энергетики не будут быстро успевать их чинить, существует даже вероятность локальных блекаутов. Я думаю, что речь будет именно о локальных блэкаутах, региональных отключениях там, где будут прилеты.

Уже есть понимание, как пытаться уберечь всю общую украинскую энергосистему от общего блэкаута. Но локальные могут быть и с большой вероятностью нужно к этому готовиться», - резюмировал он.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, ждать ли в этом году длительных отключений света.

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