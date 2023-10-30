Террористы ХАМАС похвастались задержанием «израильского офицера», а на фото оказался Медведчук

Боевики ХАМАС обнародовали фото Медведчука и заявили, что это «офицер ЦАХАЛ», который был взят в плен.

Террористы ХАМАС заявили, что якобы взяли в плен израильского офицера Ицхака Брика. Однако палестинские СМИ распространили вместо Брика фото кума российского диктатора путина Виктора Медведчука.

"Событие" возглавило топ в новостной ленте сектора Газа.

К слову, о попадании в плен к террористам настоящего Ицхака Брика израильские СМИ не сообщали.

Израильский генерал в отставке Ицхак Брик служил в бронетанковом корпусе командиром бригады, дивизии и войск, был командиром военных училищ.

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