Терористи ХАМАС заявили, що нібито взяли в полон ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Проте палестинські ЗМІ поширили замість Бріка фото кума російського диктатора путіна Віктора Медведчука.
«Подія» очолила топ у стрічці новин сектору Газа.
До речі, про потрапляння в полон до терористів справжнього Іцхака Бріка ізраїльські ЗМІ не повідомляли.
Ізраїльський генерал у відставці Іцхак Брік служив у бронетанковому корпусі командиром бригади, дивізії та військ, був командиром військових училищ.
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