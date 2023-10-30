Терористи ХАМАС похвалилися затриманням «ізраїльського офіцера», а на фото опинився Медведчук

Бойовики ХАМАС оприлюднили фото Медведчука та заявили, що це «офіцер ЦАХАЛ», якого було взято в полон.

Терористи ХАМАС заявили, що нібито взяли в полон ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Проте палестинські ЗМІ поширили замість Бріка фото кума російського диктатора путіна Віктора Медведчука.

«Подія» очолила топ у стрічці новин сектору Газа.

До речі, про потрапляння в полон до терористів справжнього Іцхака Бріка ізраїльські ЗМІ не повідомляли.

Ізраїльський генерал у відставці Іцхак Брік служив у бронетанковому корпусі командиром бригади, дивізії та військ, був командиром військових училищ.

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