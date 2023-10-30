В Україні можуть дозволити продаж квартир, які забрали через санкції – законопроект

Законопроект спрямований на забезпечення реалізації Фондом державного майна нерухомого майна – квартир, стягнутих в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України «Про санкції».

Фото: censor.net

У понеділок, 30 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо квартир, стягнених в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України «Про санкції» (№ 10199). Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, законопроект спрямований на забезпечення реалізації Фондом державного майна нерухомого майна – квартир, стягнутих в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України «Про санкції».

Проектом Закону пропонується внести зміни до:

- Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», якими поширити дію Закону на приватизацію об’єктів житлового фонду, стягнених в дохід держави за рішенням суду відповідно до ЗУ «Про санкції», та віднести такі об’єкти до об’єктів малої приватизації, якщо Урядом буде визначено такий спосіб виконання рішення суду;

- Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», якими передбачити, що дія зазначеного Закону не поширюватиметься на приватизацію об’єктів державного житлового фонду, стягнених в дохід держави за рішенням суду відповідно до ЗУ «Про санкції», коли Урядом буде визначено такий спосіб виконання рішення суду.

Зазначимо, текст законопроекту на сайті парламенту наразі відсутній.

Раніше ми писали, що Кабмін пропонує віднести стягнене в дохід держави підсанкційне житлове майно до обʼєктів малої приватизації.

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