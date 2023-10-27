Кабмін пропонує віднести стягнене в дохід держави підсанкційне житлове майно до обʼєктів малої приватизації

Уряд схвалив законопроект, яким пропонується поширити дію ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» на приватизацію обʼєктів житлового фонду, стягнених в дохід держави за рішенням суду.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів пропонує віднести стягнене в дохід держави підсанкційне житлове майно до обʼєктів малої приватизації Пропонується застосовувати цю норму, якщо урядом буде визначено такий спосіб виконання рішення суду. Відповідний законопроект був схвалений урядом на засіданні 27 жовтня, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він повідомив, зо Кабміном схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо квартир, стягнених в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України «Про санкції».

Цим законопроектом пропонується поширити дію ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» на приватизацію обʼєктів житлового фонду, стягнених в дохід держави за рішенням суду відповідно до ЗУ «Про санкції». Також пропонується віднести такі обʼєкти житлового фонду до обʼєктів малої приватизації, якщо урядом буде визначено такий спосіб виконання рішення суду, та встановити , що дія ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду» не поширюється на приватизацію обʼєктів державного житлового фонду, стягнених у дохід держави за рішенням суду відповідно до ЗУ «Про санкції».

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