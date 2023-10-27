Кабмин предлагает отнести взысканное в доход государства подсанкционное жилищное имущество к объектам малой приватизации

Правительство одобрило законопроект, которым предлагается распространить действие ЗУ «О приватизации государственного и коммунального имущества» на приватизацию объектов жилищного фонда, взысканных в доход государства по решению суда.

Фото: КМУ

Кабинет Министров предлагает отнести взысканное в доход государства подсанкционное жилищное имущество к объектам малой приватизации. Предлагается применять эту норму, если правительством будет определен такой способ исполнения решения суда. Соответствующий законопроект был одобрен правительством на заседании 27 октября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он сообщил, что с Кабмином одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно квартир, взысканных в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

Этим законопроектом предлагается распространить действие ЗУ "О приватизации государственного и коммунального имущества" на приватизацию объектов жилищного фонда, взысканных в доход государства по решению суда в соответствии с ЗУ "О санкциях". Также предлагается отнести такие объекты жилищного фонда к объектам малой приватизации, если правительством будет определен такой способ исполнения решения суда, и установить, что действие ЗУ «О приватизации государственного жилищного фонда» не распространяется на приватизацию объектов государственного жилищного фонда, взысканных в доход государства по решению суда согласно ЗУ «О санкциях».

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