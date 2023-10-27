На Закарпатье грузовик столкнулся с пассажирским автобусом – полиция

В результате столкновения транспортные средства полностью перекрыли дорогу.

В Закарпатской области на трассе неподалеку от населенного пункта Нижние Ворота, грузовик MAN столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины в пятницю, 27 октября.

В результате столкновения транспортные средства полностью перекрыли дорогу. Объезд указанного участка было организовано через село Подполозье.

Предварительно по информации полиции известно, что в результате ДТП два человека погибли — 35-летний житель города Радехов Львовской области и 59-летний житель Тернополя. Оба мужчины были водителями автобуса. В результате аварии травмы разной степени тяжести получили и пассажиры автобуса. Их доставили в больницу.

Патрульные полицейские и другие правоохранители устанавливают все подробности происшествия.

Джерело фото: zk.npu.gov.ua

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