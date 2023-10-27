На Закарпатті вантажівка зіштовхнулась із пасажирським автобусом – поліція

Внаслідок зіткнення транспортні засоби повністю перекрили дорогу

Джерело фото: zk.npu.gov.ua

У Закарпатській області на трасі неподалік населеного пункту Нижні Ворота, вантажівка MAN зіштовхнулась із пасажирським автобусом. Про це повідомили у Патрульній поліції України в п'ятницю, 27 жовтня.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби повністю перекрили дорогу. Об'їзд зазначеної ділянки було організовано через село Підполоззя.

Попередньо за інформацією поліції відомо, що внаслідок ДТП двоє людей загинули — 35-річний житель міста Радехів Львівської області та 59-річний житель Тернополя. Обидва чоловіки були водіями автобуса. Внаслідок аварії травми різного ступеню важкості отримали і пасажири автобуса. Їх доставили до лікарні.

Патрульні поліцейські та інші правоохоронці встановлюють усі деталі події.

Джерело фото: zk.npu.gov.ua

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