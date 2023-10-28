У Львові жінка під час сварки зарізала свого колишнього чоловіка

Жінка ножем завдала один удар чоловіку у ділянку грудної клітки.

У Львові правоохоронці затримали 59-річну жінку, яка підозрюється в умисному вбивстві, передає Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, 26 жовтня близько опівночі підозрювана зарізала свого колишнього чоловіка.

«Попередньо встановлено, що пара розлучилась однак продовжила проживати разом. У них часто виникали конфлікти. Під час чергової сварки, жінка взяла кухонний ніж та завдала ним один удар чоловіку у ділянку грудної клітки», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчі дії тривають, наразі готується клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві 52-річного жителя Боярки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.