Во Львове женщина во время ссоры зарезала своего бывшего мужа

Женщина ножом нанесла один удар мужчине в участок грудной клетки.

Во Львове правоохранители задержали 59-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном убийстве, передает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, 26 октября около полуночи подозреваемая зарезала своего бывшего мужа.

«Предварительно установлено, что пара развелась, однако продолжила проживать вместе. У них часто возникали конфликты. Во время очередной ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар мужчине в участок грудной клетки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственные действия продолжаются, сейчас готовится ходатайство об избрании задержанной меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве 52-летнего жителя Боярки.

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