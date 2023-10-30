В Украине могут разрешить продажу квартир, которые забрали из-за санкций – законопроект

Законопроект направлен на обеспечение реализации Фондом государственного имущества недвижимого имущества – квартир, взимаемых в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

Фото: censor.net

В понедельник, 30 октября, в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно квартир, взысканных в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины «О санкциях» (№10199). Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроект направлен на обеспечение реализации Фондом государственного имущества недвижимого имущества – квартир, взимаемых в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

Проектом Закона предлагается внести изменения в:

- Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», которыми распространить действие Закона на приватизацию объектов жилищного фонда, взысканных в доход государства по решению суда в соответствии с ЗУ «О санкциях», и отнести такие объекты к объектам малой приватизации, если Правительством будет определен такой способ исполнения решения суда;

- Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда», которыми предусмотреть, что действие указанного Закона не будет распространяться на приватизацию объектов государственного жилищного фонда, взысканных в доход государства по решению суда в соответствии с ЗУ «О санкциях», когда Правительством будет определен такой способ исполнение решения суда.

Отметим, текст законопроекта на сайте парламента сейчас отсутствует.

Ранее сообщалось, что Кабмин предлагает отнести взысканное в доход государства подсанкционное жилищное имущество к объектам малой приватизации.

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