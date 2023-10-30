Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вместо буквы «У» – буква «Н»: Кабмин вновь внес изменения в ПДД

Учебные автомобили теперь нужно будет обозначать новой буквой «Н» вместо «У».

Кабмин вывел из состава Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий представителя МВФ Ваграма Степаняна

Представителя МВФ вывели из числа независимых негосударственных экспертов, входящих в состав комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

В ВАКС установили правила предоставления отпусков для судей: теперь предложения по отпускам необходимо предоставлять заранее

Правила предоставления отпусков необходимы для обеспечения «бесперебойного осуществления правосудия» и «соблюдения процессуальных сроков».

Полиция обвинила водителя, попросившего предъявить доказательства нарушения им ПДД, в злостном неповиновении: что решил суд

Требования полицейского должны быть законодательно обоснованы, - суд рассмотрел дело, в котором водителя обвинили в злостном неповиновении, потому что он попросил полицейского объяснить суть нарушения ПДД.

Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

  1. Законодательство

В Украине могут разрешить продажу квартир, которые забрали из-за санкций – законопроект

19:52, 30 октября 2023
Законопроект направлен на обеспечение реализации Фондом государственного имущества недвижимого имущества – квартир, взимаемых в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины «О санкциях».
В Украине могут разрешить продажу квартир, которые забрали из-за санкций – законопроект
Фото: censor.net
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В понедельник, 30 октября, в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно квартир, взысканных в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины «О санкциях» (№10199). Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроект направлен на обеспечение реализации Фондом государственного имущества недвижимого имущества – квартир, взимаемых в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

Проектом Закона предлагается внести изменения в:

- Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», которыми распространить действие Закона на приватизацию объектов жилищного фонда, взысканных в доход государства по решению суда в соответствии с ЗУ «О санкциях», и отнести такие объекты к объектам малой приватизации, если Правительством будет определен такой способ исполнения решения суда;

- Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда», которыми предусмотреть, что действие указанного Закона не будет распространяться на приватизацию объектов государственного жилищного фонда, взысканных в доход государства по решению суда в соответствии с ЗУ «О санкциях», когда Правительством будет определен такой способ исполнение решения суда.

Отметим, текст законопроекта на сайте парламента сейчас отсутствует.

Ранее сообщалось, что Кабмин предлагает отнести взысканное в доход государства подсанкционное жилищное имущество к объектам малой приватизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області