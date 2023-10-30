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  1. В Украине

Директор представительства Google в Украине уволился после 17 лет работы

19:34, 30 октября 2023
Глава Google Ukraine Дмитрий Шоломко покинул компанию.
Директор представительства Google в Украине уволился после 17 лет работы
Фото: glavcom.ua
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Директор Google Ukraine Дмитрий Шоломко уволился с занимаемой должности последние 17 лет работы. Об этом сообщило издание ain.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

В издании отметили, что Шоломко покинул Google в начале октября.

 «Мы подтверждаем, что Дмитрий Шоломко больше не возглавляет наш офис в Украине. Наша приверженность Украине остается приоритетом, и мы начнем поиск нового руководителя», – заявили в Google.

Всего в Google Ukraine работает около 100 человек.

Ранее сообщалось, что Google запустил инструмент для проверки изображений и обнаружения подделок искусственного интеллекта.

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