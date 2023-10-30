Директор представительства Google в Украине уволился после 17 лет работы

Директор Google Ukraine Дмитрий Шоломко уволился с занимаемой должности последние 17 лет работы. Об этом сообщило издание ain.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
В издании отметили, что Шоломко покинул Google в начале октября.
«Мы подтверждаем, что Дмитрий Шоломко больше не возглавляет наш офис в Украине. Наша приверженность Украине остается приоритетом, и мы начнем поиск нового руководителя», – заявили в Google.
Всего в Google Ukraine работает около 100 человек.
Ранее сообщалось, что Google запустил инструмент для проверки изображений и обнаружения подделок искусственного интеллекта.
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