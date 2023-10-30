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У ВАКС встановили правила надання відпусток для суддів: тепер пропозиції щодо відпусток необхідно подавати заздалегідь

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Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

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  1. В Україні

Директор представництва Google в Україні звільнився після 17 років роботи

19:34, 30 жовтня 2023
Голова Google Ukraine Дмитро Шоломко покинув компанію.
Директор представництва Google в Україні звільнився після 17 років роботи
Фото: glavcom.ua
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Директор Google Ukraine Дмитро Шоломко звільнився з посади, яку він обіймав останні 17 років. Про це повідомило видання ain.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

У виданні зазначили, що Шоломко покинув Google на початку жовтня.

«Ми підтверджуємо, що Дмитро Шоломко більше не очолює наш офіс в Україні. Наша прихильність до України залишається пріоритетом, і ми розпочнемо пошук нового керівника», – заявили в Google.

Загалом у Google Ukraine наразі працює близько 100 людей.

Раныше ми писали, що Google запустив інструмент для перевірки зображень і виявлення підробок штучного інтелекту.

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