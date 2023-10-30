Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

Кабмін вивів зі складу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств представника МВФ Ваграма Степаняна

Представника МВФ вивели зі числа незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

У ВАКС встановили правила надання відпусток для суддів: тепер пропозиції щодо відпусток необхідно подавати заздалегідь

Правила надання відпусток необхідні для забезпечення «безперебійного здійснення правосуддя» і «дотримання процесуальних строків».

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

  1. В Україні

Відключення світла можуть бути навіть без обстрілів: у Раді розповіли, до чого готуватися українцям

20:44, 30 жовтня 2023
Член парламентського Комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що планові обмеження можуть бути вже у листопаді.
Відключення світла можуть бути навіть без обстрілів: у Раді розповіли, до чого готуватися українцям
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Відключення електроенергії в Україні можливе вже у листопаді навіть без масованих російських атак на інфраструктуру. Про це розповів член парламентського Комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк («Слуга народу») в інтерв'ю «Телеграфу».

«Ви знаєте, навіть якщо не буде жодного обстрілу ракетами та дронами, з великою ймовірністю у нас будуть обмеження. Можу припустити, що планові обмеження будуть вже у листопаді…», - сказав він.

Сергій Нагорняк зазначив, відключення можуть бути через дефіцит генерації.

За його словами, завдяки тому, що сьогодні залишається сонячна погода, наразі рятують сонячні панелі. «Сонячні електростанції дають генерацію, і нам це дає можливість не тільки забезпечувати себе, а навіть в денні години експортувати електроенергію в Європу. В нічний час теж, внаслідок того, що ми мало споживаємо, у нас є деякий профіцит», - заявив нардеп.

Також він додав, що з великою ймовірністю з середини листопада у країні буде дефіцит електрики.

«І навіть бажаним імпортом ми його не перекриємо. Я можу прогнозувати, що будуть планові відключення. Це навіть за умови відсутності обстрілів. Якщо будуть обстріли, то тим паче. Обстріли ми очікуємо по балансуючих потужностях.

Якщо обстрілюватимуть підстанції «Укренерго» і енергетики не будуть швидко встигати їх лагодити, то існує навіть ймовірність локальних блекаутів. Я думаю, що мова буде саме про локальні блекаути, регіональні відключення там, де будуть прильоти.

Вже є розуміння, як намагатися вберегти всю загальну українську енергосистему від загального блекауту. Але локальні можуть бути, і з великою ймовірністю потрібно до цього готуватися», - резюмував він.

Раніше ми писали, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи чекати цього року тривалих відключень світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області