Відключення світла можуть бути навіть без обстрілів: у Раді розповіли, до чого готуватися українцям

Член парламентського Комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що планові обмеження можуть бути вже у листопаді.

Відключення електроенергії в Україні можливе вже у листопаді навіть без масованих російських атак на інфраструктуру. Про це розповів член парламентського Комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк («Слуга народу») в інтерв'ю «Телеграфу».

«Ви знаєте, навіть якщо не буде жодного обстрілу ракетами та дронами, з великою ймовірністю у нас будуть обмеження. Можу припустити, що планові обмеження будуть вже у листопаді…», - сказав він.

Сергій Нагорняк зазначив, відключення можуть бути через дефіцит генерації.

За його словами, завдяки тому, що сьогодні залишається сонячна погода, наразі рятують сонячні панелі. «Сонячні електростанції дають генерацію, і нам це дає можливість не тільки забезпечувати себе, а навіть в денні години експортувати електроенергію в Європу. В нічний час теж, внаслідок того, що ми мало споживаємо, у нас є деякий профіцит», - заявив нардеп.

Також він додав, що з великою ймовірністю з середини листопада у країні буде дефіцит електрики.

«І навіть бажаним імпортом ми його не перекриємо. Я можу прогнозувати, що будуть планові відключення. Це навіть за умови відсутності обстрілів. Якщо будуть обстріли, то тим паче. Обстріли ми очікуємо по балансуючих потужностях.

Якщо обстрілюватимуть підстанції «Укренерго» і енергетики не будуть швидко встигати їх лагодити, то існує навіть ймовірність локальних блекаутів. Я думаю, що мова буде саме про локальні блекаути, регіональні відключення там, де будуть прильоти.

Вже є розуміння, як намагатися вберегти всю загальну українську енергосистему від загального блекауту. Але локальні можуть бути, і з великою ймовірністю потрібно до цього готуватися», - резюмував він.

Раніше ми писали, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи чекати цього року тривалих відключень світла.

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