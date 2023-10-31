Суд вернул государству земельный участок, входящий в состав пограничной полосы

Прокуратура доказала, что земельный участок площадью 2 га во владении Сокальской городского совета входит в состав пограничной полосы.

Хозяйственный суд Львовской области принял решение по делу о возвращении в собственность государства земельного участка площадью 2 гектара, который находился в незаконном владении Сокальского городского совета. Об этом сообщает Хозяйственный суд Львовской области.

В результате рассмотрения дела № 914/930/23 суд исследовал, что спорный земельный участок входит в состав пограничной полосы и относится к землям обороны, которые не могут передаваться в коммунальную и частную собственность.

Решение суда было принято в пользу прокуратуры, а следовательно, земельный участок был передан в коммунальную собственность вопреки требованиям закона, Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск прокурора полностью и истребовал в собственность государства земельный участок общей площадью 2 га, относящийся к землям обороны.

Полный текст решения суда доступен для просмотра в Едином государственном реестре судебных решений по ссылке.

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