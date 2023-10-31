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  1. В Украине

Разоблачили полицейских, которые под видом рейдов незаконно ловили рыбу – ОГП

15:49, 31 октября 2023
По данным следствия, «рейды» проводились в рабочее время и с использованием запрещенных орудий лова.
Разоблачили полицейских, которые под видом рейдов незаконно ловили рыбу – ОГП
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На Кировоградщине полицейских подозревают в незаконном занятии рыбным промыслом и превышением служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

О подозрении сообщили начальнику отделения полиции, участковому офицеру и двум патрульным полицейским.

Как рассказали в Офисе Генерального прокурора, по данным следствия, в начале марта 2022 года руководитель подразделения полиции организовал своих подчиненных для незаконного лова рыбы под видом полицейских рейдов из акватории Кременчугского водохранилища в Кировоградской области.

«Рейды» проводились в рабочее время и с использованием запрещенных орудий лова.

В ОГП пишут, что должностное лицо даже обеспечило участников группы служебным авто и моторной лодкой с лафетом, которые находились на хранении как вещественные доказательства в другом уголовном производстве.

Противоправную деятельность разоблачили в конце месяца того же года.

Правоохранители во время выезда на водохранилище обнаружили подозреваемых на воде и непосредственно во время незаконного вылова рыбы.

Было изъято 7 рыболовных сеток, рыбу в количестве 120 шт, служебное транспортное средство и моторную лодку с лафетом.

Также в ОГП пишут, что следствие установило, что после разоблачения этого факта начальник отделения полиции задним числом выдал письменное поручение на проведение профилактического рейда по борьбе с браконьерством на вверенном водохранилище.

«Только за установленный период в результате нарушений природоохранного законодательства правоохранители причинили более 217 тыс. грн убытков. Проверяется их причастность к другим правонарушениям, задокументированным в ходе расследования», - подчеркнули в Офисе Генпрокуратуры.

В настоящее время решается вопрос относительно отстранения подозреваемых от занимаемых должностей и избрания им мер предосторожности.

Также решается вопрос о наложении ареста на имущество с целью обеспечения дальнейшего возмещения причиненного государству вреда.

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