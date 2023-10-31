Суд повернув державі земельну ділянку, що входить до складу прикордонної смуги

Прокуратура довела, що земельна ділянка площею 2 га у володінні Сокальської міської ради входить до складу прикордонної смуги.

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення у справі щодо повернення у власність держави земельної ділянки площею 2 гектари, яка знаходилася у незаконному володінні Сокальської міської ради. Про це повідомляє Господарський суд Львівської області.

В результаті розгляду справи № 914/930/23 суд дослідив, що спірна земельна ділянка входить до складу прикордонної смуги та відноситься до земель оборони, які не можуть передаватись у комунальну та приватну власність.

Рішення суду було прийнято на користь прокуратури, а отже, земельна ділянка була передана у комунальну власність всупереч вимог закону, Господарський суд Львівської області задоволив позов прокурора повністю і витребував у власність держави земельну ділянку загальною площею 2 га, що відноситься до земель оборони.

Повний текст рішення суду доступний для перегляду в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням.

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