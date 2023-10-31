Чи будуть у листопаді застосовуватись графіки відключення світла: відповідь Міненергетики

У Міненергетики повідомили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Міністерство енергетики України спростувало заяву одного з народних депутатів України про те, що нібито у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії.

У відомстві повідомили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

«Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України.

Більше того – наразі у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії», - сказано у заяві.

Також у міністерстві енергетики зазначили, що наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.

У відомстві звернули увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-терориста росії.

«Наголошуємо: відключення можливі ВИКЛЮЧНО у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання», - сказано у заяві.

Раніше ми писали, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи чекати цього року тривалих відключень світла.

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