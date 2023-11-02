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Київрада звернеться до Зеленського для вирішення питання Меморіального військового кладовища, — Кличко

17:40, 2 листопада 2023
Київрада звернеться до Президента та Уряду вжити заходів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища
Київрада звернеться до Зеленського для вирішення питання Меморіального військового кладовища, — Кличко
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Київська міська рада голосуватиме за звернення до президента України та Кабінету міністрів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку сесії міськради.

«Із резонансних і болючих питань, які хвилюють сьогодні киян і суспільство загалом, - це створення Меморіального кладовища для поховань наших Героїв. І сьогодні Київрада повинна звернутися до Президента України та Уряду вжити заходів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища», - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що столиця зверталася до центральної влади та пропонувала 4 локації для розміщення Національного військового меморіального кладовища. Кожна з цих локацій опрацьовувалась разом з Урядом, наголосив Кличко.

«Парламент у травні цього року ухвалив спеціальний закон. Його підписав голова Верховної ради України, але не підписав Президент. Цей закон мав би врегулювати проблемні питання створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні. Натомість у серпні Уряд ухвалив постанову, якою визначив нове місце розташування Національного Меморіалу - на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району. Відтак, питання створення Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового так і залишаються невирішеними», - повідомив Кличко.

Мер столиці переконаний, що Національний військовий меморіал має знаходитись на території столиці - в Києві. Аби віддати належну шану полеглим захисникам та захисницям України. І на знак поваги до членів родин Героїв.

Раніше ми писали, що Уряд прискорить терміни проектування Національного військового меморіального кладовища.

Додамо, що у місцях почесних поховань на кладовищах у Києві будуть встановлювати надмогильні споруди єдиного зразка.

Також Кабмін змінив місце будівництва військового меморіального кладовища: нова локація — село Гатне під Києвом.

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