Киевсовет обратится к Зеленскому для решения вопроса Мемориального военного кладбища, — Кличко

Киевсовет обратится к Президенту и Правительству принять меры по решению вопроса устройства Национального военного мемориального кладбища и Киевского городского военного кладбища

Киевский городской совет будет голосовать за обращение к президенту Украины и Кабинету министров по решению вопроса устройства Национального военного мемориального кладбища и Киевского городского военного кладбища. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале сессии горсовета.

«Из резонансных и болезненных вопросов, волнующих сегодня киевлян и общество в целом, – это создание Мемориального кладбища для захоронений наших Героев. И сегодня Киевсовет должен обратиться к Президенту Украины и Правительству принять меры по решению вопроса устройства Национального военного мемориального кладбища и Киевского городского военного кладбища», - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что столица обращалась к центральным властям и предлагала 4 локации для размещения Национального военного мемориального кладбища. Каждая из этих локаций прорабатывалась вместе с правительством, подчеркнул Кличко.

«Парламент в мае этого года принял специальный закон. Его подписал председатель Верховной рады Украины, но не подписал Президент. Этот закон должен урегулировать проблемные вопросы создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. В августе Правительство приняло постановление, которым определило новое местоположение Национального Мемориала - на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района. Следовательно, вопросы создания Национального военного мемориального кладбища и Киевского городского военного так и остаются нерешенными», - сообщил Кличко.

Мэр столицы убежден, что Национальный военный мемориал должен находиться на территории столицы – в Киеве. Чтобы отдать должное уважение павшим защитникам и защитницам Украины. И в знак уважения к членам семей Героев.

Ранее мы писали, что правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища.

Добавим, что в местах почетных захоронений на кладбищах в Киеве будут устанавливать надгробные сооружения единого образца.

Также Кабмин сменил место строительства военного мемориального кладбища: новая локация — село Гатное под Киевом.

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