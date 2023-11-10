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  1. В Україні

єВідновлення: скільки українців вже отримали кошти

20:28, 10 листопада 2023
Тисячі українських родин вже отримали кошти, щоб відновити свої домівки.
єВідновлення: скільки українців вже отримали кошти
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Віцепрем’єр-міністр з відновлення України—міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що за півроку програми державної грошової допомоги єВідновлення більше 23 000 тисяч українських родин отримали кошти, щоб відновити свої домівки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у першу чергу кошти отримали родини військових, люди з інвалідністю, багатодітні родини.

«Усього на програму подали заявки понад 56 тисяч громадян. 30% учасників програми старші 60 років, а найстаршій заявниці – 101 рік», - сказано у повідомленні.

Також він додав, що в разі виникнення питань, заявники можуть подзвонити на «гарячу лінію» - 1545 (кнопка 2).    

Раніше ми писали, що сформовано перші 500 сертифікатів у рамках єВідновлення: яке житло за них можна отримати.

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