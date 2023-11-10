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  1. В Украине

єВідновлення: сколько украинцев уже получили средства

20:28, 10 ноября 2023
Тысячи украинских семей уже получили средства, чтобы восстановить свои дома.
єВідновлення: сколько украинцев уже получили средства
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Вицепремьер-министр по восстановлению Украины—министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что за полгода программы государственной денежной помощи єВідновлення более 23 000 тысяч украинских семей получили средства, чтобы восстановить свои дома. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в первую очередь деньги получили семьи военных, люди с инвалидностью, многодетные семьи.

«Всего на программу подали заявки более 56 тысяч граждан. 30% участников программы старше 60 лет, а самой старшей заявительнице – 101 год», - говорится в сообщении.

Также он добавил, что в случае возникновения вопросов заявители могут позвонить на «горячую линию» - 1545 (кнопка 2).

Ранее сообщалось, что сформированы первые 500 сертификатов в рамках єВідновлення: какое жилье можно получить за них.

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