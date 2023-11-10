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  1. В Україні

Пацієнти з симптомами ГРВІ та COVID-19 можуть відкрити лікарняний дистанційно: що слід знати

23:22, 10 листопада 2023
Однак якщо лікарняний потрібно продовжити на період понад 5 днів, пацієнт обов’язково повинен з’явитися на особистий прийом до лікаря.
Пацієнти з симптомами ГРВІ та COVID-19 можуть відкрити лікарняний дистанційно: що слід знати
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На період дії воєнного стану пацієнтам з симптомами ГРВІ та COVID-19 повернули можливість відкривати лікарняний на період до 5 календарних днів дистанційно. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Таке правило діяло під час пандемії: у цей період для мінімізації контактів лікарі могли формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому, а лише на підставі симптомів, які вказав пацієнт під час віддаленого зв’язку.

Відповідна норма діятиме у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

«Це означає, що у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт має змогу звернутися до лікаря за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період 5 календарних днів», – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Якщо лікарняний потрібно продовжити на період понад 5 календарних днів, пацієнт обов’язково повинен з’явитися на особистий прийом до лікаря.

Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.

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