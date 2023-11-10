Пациенты с симптомами ОРВИ и COVID-19 могут открыть больничный дистанционно: что нужно знать

Однако, если больничный нужно продлить на период более 5 дней, пациент обязательно должен явиться на личный прием к врачу.

На период действия военного состояния пациентам с симптомами ОРВИ и COVID-19 вернули возможность открывать больничный период до 5 календарных дней дистанционно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Такое правило действовало во время пандемии: в этот период для минимизации контактов врачи могли формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности без личного приема, а только на основании симптомов, указанных пациентом во время удаленной связи.

Соответствующая норма будет действовать в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

«Это означает, что в случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может обратиться к врачу с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет медицинский. заключение о временной нетрудоспособности на период 5 календарных дней», – отметила заместитель министра здравоохранения Украины по цифровому развитию Мария Карчевич.

Если больничный следует продлить на период более 5 календарных дней, пациент обязательно должен явиться на личный прием к врачу.

Для назначения лечения врач может дистанционно выписать электронный рецепт.

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