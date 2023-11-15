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Які зміни чекають на Єдину інформаційну систему соціальної сфери: подробиці

11:37, 15 листопада 2023
Уряд ухвалив ряд змін щодо цифровізації Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.
Які зміни чекають на Єдину інформаційну систему соціальної сфери: подробиці
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Уряд України оголосив про запровадження автоматизації всіх процесів у соціальній сфері країни. Зміни в роботі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) спрямовані на значні поліпшення у системі соціальної допомоги, зробивши її більш ефективною та безперешкодною для кожного. Про це повідомило Мінсоцполітики.

За нововведенням, що внесено до постанови про ЄІССС, всі ділові процеси в соціальній сфері тепер автоматизовані та централізовані. Це означає, що соціальна підтримка буде надаватися оперативно, без зайвого зволікання на паперові запити для перевірки інформації між державними установами.

Єдина інформаційна система почала заповнюватися даними з баз Мінсоцполітики та Пенсійного Фонду. Нова система дозволяє різним установам долучитися до ЄІССС, забезпечуючи максимально оперативне надання соціальної підтримки населенню.

У складі ЄІССС з'явилася різноманітність функціональних підсистем, реєстрів і баз даних. Залежно від мети, державні установи можуть приєднатися до системи як користувачі або держателі інформаційного ресурсу.

Окрім цього, у постанову було включено нову підсистему – електронний кейс-менеджмент. Ця система забезпечує системний підхід до надання соціальної допомоги та підтримки, від визначення потреб людини чи сім'ї до розробки плану дій та координації фахівців, задіяних у вирішенні проблем.

Кейс-менеджмент спрямований на організацію надання соціальних послуг, обмін інформацією між надавачами соціальних та інших публічних послуг, облік наданих послуг та оцінку їх впливу на життєву ситуацію. Ця система також передбачає створення електронних кабінетів клієнтів, надавачів соціальних послуг та кейс-менеджерів.

Впровадження кейс-менеджменту допоможе зосередитися на результаті – наданні соціальної підтримки людині, при цьому всі організаційні процеси будуть спрощені й автоматизовані.

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