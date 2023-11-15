Какие изменения ждут Единую информационную систему социальной сферы: подробности

Правительство приняло ряд изменений по цифровизации Единой информационной системы социальной сферы.

Правительство Украины объявило о введении автоматизации всех процессов в социальной сфере страны. Изменения в работе Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) направлены на значительные улучшения в системе социальной помощи, сделав ее более эффективной и беспрепятственной для каждого. Об этом сообщило Минсоцполитики.

По нововведению, внесенному в постановление о ЕИССС, все деловые процессы в социальной сфере теперь автоматизированы и централизованы. Это означает, что социальная поддержка будет предоставляться оперативно, без лишнего промедления на бумажные запросы для проверки информации между государственными учреждениями.

Единая информационная система начала заполняться данными из баз Минсоцполитики и Пенсионного Фонда. Новая система позволяет различным учреждениям присоединиться к ЕИССС, обеспечивая максимально оперативное предоставление социальной поддержки населению.

В составе ЕИССС появилось разнообразие функциональных подсистем, реестров и баз данных. В зависимости от цели, государственные учреждения могут присоединиться к системе как пользователи или держатели информационного ресурса.

Кроме этого, в постановление была включена новая подсистема - электронный кейс-менеджмент. Эта система обеспечивает системный подход к оказанию социальной помощи и поддержки, от определения потребностей человека или семьи до разработки плана действий и координации специалистов, задействованных в решении проблем.

Кейс-менеджмент направлен на организацию предоставления социальных услуг, обмен информацией между поставщиками социальных и других публичных услуг, учет предоставленных услуг и оценку их влияния на жизненную ситуацию. Эта система также предусматривает создание электронных кабинетов клиентов, поставщиков социальных услуг и кейс-менеджеров.

Внедрение кейс-менеджмента поможет сосредоточиться на результате - предоставлении социальной поддержки человеку, при этом все организационные процессы будут упрощены и автоматизированы.

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