На Закарпатті жінка отримала штраф за те, що її донька побила хлопця в школі

Між школяркою та іншим учнем виник конфлікт, під час якого дівчина побила хлопця.

На Закарпатті жінку оштрафували за те, що її донька під час конфлікту в школі побила хлопця. Про це пише zaxid.net.

Зазначається, що випадок трапився на початку вересня 2023 року у приміщенні Лозянської гімназії. Між школяркою та іншим учнем виник конфлікт, під час якого дівчина побила неповнолітнього хлопця. У матеріалах справи не вказаний вік дітей, проте відомо, що випадок ставля у приміщенні дев’ятого класу.

У школу викликали поліцію, яка склала щодо матері дівчинкки адмінпротокол про неналежне виконання нею батьківських обов’язків. У суді жінка заявила, що хлопець сам спровокував конфлікт з її донькою.

Судом жінку оштрафовано на 1700 грн. Також вона має сплатити 537 грн судового збору.

Нагадаємо, що у Львові жінку оштрафували за те, що її син просив у перехожих їжу.

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